Градостроительно-земельная комиссия согласилась продлить срок реализации проекта комплекса автозаправочной станции

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы , возглавляемая Мэром Москвы, на заседании 19 апреля 2018 года, согласилась с продлением срока реализации инвестиционного проекта по адресу: улица Свободы, владение 70 для строительства стационарной автозаправочной станции.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы согласилась продлить срок исполнения обязательств ООО «Газпромнефть-Центр» по проектированию и строительству стационарной автозаправочной станции для размещения автозаправочного комплекса до 31.12.2019 без применения штрафных санкций», — пояснил Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Константин Тимофеев

На сегодняшний день на данном участке расположен комплекс автозаправочной станции, который включает в себя здание операторной площадью порядка 225 квадратных метров и навес.

Согласно проекту, инвестор планирует провести реконструкцию существующего здания. Общая площадь объекта после завершения строительных работ составит порядка 480 квадратных метров.