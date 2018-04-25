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Градостроительно-земельная комиссия согласилась продлить срок реализации проекта комплекса автозаправочной станции
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Градостроительно-земельная комиссия согласилась продлить срок реализации проекта комплекса автозаправочной станции 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве 23 минуты назад
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Мэром Москвы, на заседании 19 апреля 2018 года, согласилась с продлением срока реализации инвестиционного проекта по адресу: улица Свободы, владение 70 для строительства стационарной автозаправочной станции.
«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы согласилась продлить срок исполнения обязательств ООО «Газпромнефть-Центр» по проектированию и строительству стационарной автозаправочной станции для размещения автозаправочного комплекса до 31.12.2019 без применения штрафных санкций», — пояснил Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Константин Тимофеев.
На сегодняшний день на данном участке расположен комплекс автозаправочной станции, который включает в себя здание операторной площадью порядка 225 квадратных метров и навес.
Согласно проекту, инвестор планирует провести реконструкцию существующего здания. Общая площадь объекта после завершения строительных работ составит порядка 480 квадратных метров.
Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве: последние новости
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