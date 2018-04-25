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Около 50 миллионов цветов украсят столичные улицы в 2018 году
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Около 50 миллионов цветов украсят столичные улицы в 2018 году 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
На клумбах распустятся петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы, а также двулетники.
В среду, 25 апреля, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что на улицах столицы в 2018 году появится почти 50 миллионов цветов, в рамках месячника благоустройства.
Отмечается, что цветочное оформление города — это завершающий этап месячника. На клумбах распустятся петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы, а также двулетники, которых в этом году почти 5 миллионов.
Петр Бирюков также напомнил, что в 2016 году большинство горожан проголосовало за высадку многолетних цветов на портале «Активный гражданин». В результате число многолетников на столичных улицах заметно увеличилось. В 2016 году появились розы, хосты и астры, которые занимали почти 108 тысяч квадратных метров клумб. А в 2017 году их было уже более 125 тысяч квадратных метров. В сезон-2018 многолетние культуры высадят на площади более чем 137 тысяч квадратных метров.
Заместитель мэра отметил, что оформлять клумбы начали еще в середине осени прошлого года.
— В октябре прошлого года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высадили у Триумфальной арки 90 тысяч белых, желтых и розовых тюльпанов. Площадь этого цветника почти шесть тысяч квадратных метров. К майским праздникам они распустятся и будут радовать москвичей и гостей столицы вместе с разноцветной виолой — добавил Петр Бирюков.
Кроме того, ко Дню Победы столицу украсят 12,5 миллиона тюльпанов, а также высадят еще 4,7 миллиона цветов виолы.
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