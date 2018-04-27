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На День Победы в Новосибирске ограничат продажу алкоголя
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На День Победы в Новосибирске ограничат продажу алкоголя 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Для безопасности новосибирцев и гостей города во время празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов ограничат торговлю алкогольной продукцией.
В организациях торговли, расположенных в местах проведения массовых общегородских мероприятий и на прилегающих к ним территориях, нельзя будет купить алкогольную и слабоалкогольную продукцию. Так же под запрет попадает реализация всех напитков в стеклянной таре.
Продажа будет ограничена во всех торговых объектах, находящихся в центральной части города: от площади им. Свердлова до ул. Фрунзе (включительно), от ул. Советской до ул. Каменской (включительно), на ул. Ленина (от площади им. Ленина до ул. Урицкого).
Ограничение также касается торговых объектов, находящихся: в Ленинском районе — от ул. Титова до ул. Широкой и от ул. Римского-Корсакова до ул. Троллейной; в Калининском районе — от остановки общественного транспорта «Стадион Сибирь» (ул. Богдана Хмельницкого, 17, 18) до остановки общественного транспорта «Учительская» (ул. Богдана Хмельницкого, 63а, 74) (включительно), а также от ул. Александра Невского до ул. Народной, сообщает пресс-служба мэрии города Новосибирска.
Купить алкоголь 9 мая можно будет только в предприятиях общественного питания при условии потребления внутри заведения (за исключением мест, в которых по законодательству реализация алкоголя и пива ограничена). Летним кафе рекомендовано завершить работу не позднее 23 часов.
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