В Москве стартовал сезон работы городского велопроката

На улицах столицы появилось 50 новых станций аренды — теперь их в городе 430. Любителям двухколесного транспорта доступны больше четырех тысяч велосипедов, в том числе 260 электробайков.

Как отметили в мэрии, расценки на аренду в этом году не изменятся. Городской велопрокат действует в столице уже шестой год подряд. В прошлом сезоне жители и гости Москвы прокатились на арендованных велосипедах почти 2,5 миллиона раз.