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В Москве стартовал сезон работы городского велопроката
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В Москве стартовал сезон работы городского велопроката 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В среду в Москве начал работать городской велопрокат, сообщает сетевое издание m24.ru.
На улицах столицы появилось 50 новых станций аренды — теперь их в городе 430. Любителям двухколесного транспорта доступны больше четырех тысяч велосипедов, в том числе 260 электробайков.
Как отметили в мэрии, расценки на аренду в этом году не изменятся. Городской велопрокат действует в столице уже шестой год подряд. В прошлом сезоне жители и гости Москвы прокатились на арендованных велосипедах почти 2,5 миллиона раз.
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