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В двух поликлиниках запустили проект телемедицины
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В двух поликлиниках Москвы запустили проект по внедрению телемедицины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / agenturfotografin
Две московские поликлиники запустили пилотный проект по внедрению телемедицины, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Телемедицинские технологии для общения между врачом и пациентом начали применять в столичном здравоохранении. Пилотный проект по их внедрению стартовал в двух городских поликлиниках, детской №133 и взрослой № 23, в апреле", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, пациенты, нуждающиеся в постоянном наблюдении врача, могут проконсультироваться со специалистом, не выходя из дома. Доктор общается с пациентом, который был у него на приеме, по видеосвязи с помощью смартфона.
Участие в проекте принимают 250 детей и 240 взрослых пациентов с хроническими заболеваниями, уточняется в сообщении. Консультации для них проводят врачи общей практики, педиатры и врачи узкой специализации.
"Применение телемедицины в московских поликлиниках поможет экономить время пациента и уберечь его от дополнительных нагрузок во время посещения медучреждения, например, если он чувствует недомогание. Результаты пилотного проекта позволят определить стратегические направления развития телемедицинских технологий в московских поликлиниках", — рассказал порталу руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Пациенты дали согласие на участие в проекте, добавляется в сообщении. Участники получили ссылку на специальный портал, а также доступ в приложение для смартфонов, которые используются для телемедицинских консультаций. Записаться на онлайн-прием можно после очного приема у врача. Максимальная продолжительность консультации составляет 20 минут.
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