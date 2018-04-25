Более 400 вендинговых автоматов установят на 55 станциях столичного метро в течение года

На 55 станциях Московского метрополитена планируется установить более 400 вендинговых автоматов в течение 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«В течение года на 55 станциях Московского метрополитена заработают более 400 вендинговых аппаратов с едой, напитками и товарами повседневного спроса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас в метро уже доступно более 190 автоматов на 22 станциях.

«Вендинговые аппараты удобны для пассажиров: в них можно по дороге купить снеки или воду, горячие и холодные напитки, мороженое, аптечные нелекарственные товары, аксессуары. Сейчас в метро работает более 190 автоматов на 22 станциях, в течение года их количество увеличится до 400. Кроме того, в подуличных переходах 45 станций открыты около 350 торговых павильонов. В 2018 г. планируем увеличить число торговых киосков в два раза», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы , руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова

Список станций, на которых появятся автоматы, пока прорабатывается, добавил он.

«Сейчас в подземке можно купить печатные издания, театральные билеты, продукты питания, кожаные изделия, аксессуары, одежду, обувь, парфюмерию и косметику, канцелярские товары, цветы, домашний текстиль и даже кухонные принадлежности», — поясняется в сообщении.

Количество вендинговых аппаратов увеличивают и на Московском центральном кольце. В этом году 40 автоматов установят на 19 станциях. Приобрести еду и предметы первой необходимости можно будет в том числе там, где горожане делают пересадку на метро. Например, на станциях «Деловой Центр», «Владыкино» и «Автозаводская».