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Почти 18 тысяч кустарников и 200 деревьев высадят на северо-западе Москвы к лету
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Почти 18 тысяч кустарников и 200 деревьев высадят на северо-западе Москвы к лету 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
До конца весны на северо-западе Москвы планируется высадить 18 тысяч кустарников и 200 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба САО.
"В рамках акции «Миллион деревьев» в Северо-Западном округе до конца весны высадят 18 тысяч кустарников и 200 деревьев", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва».
Породы растений и адреса посадок выбирали сами жители города в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Больше всего жителям приглянулись кустарники — кизильник блестящий и чубушник венечный. А в рейтинге самых популярных пород деревьев оказались дуб красный, ель обыкновенная и рябина.
Всего в рамках акции «Миллион деревьев» этой весной в столице высадят 4,5 тысячи деревьев и 182 тысячи кустарников.
Ели, рябины, черемухи и дубы, сирень, чубушник, кизильник и шиповник появятся на территории 80 образовательных учреждений и почти в двух тысячах дворов.
Акция «Миллион деревьев» — крупнейшая программа озеленения в городе, которая стартовала в 2013 году. Этой весной открывается ее десятый сезон. Всего с осени 2013 года в рамках программы в столице высадили более двух миллионов деревьев и кустарников.
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