Почти 18 тысяч кустарников и 200 деревьев высадят на северо-западе Москвы к лету

До конца весны на северо-западе Москвы планируется высадить 18 тысяч кустарников и 200 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба САО.

"В рамках акции «Миллион деревьев» в Северо-Западном округе до конца весны высадят 18 тысяч кустарников и 200 деревьев", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва»

Породы растений и адреса посадок выбирали сами жители города в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Больше всего жителям приглянулись кустарники — кизильник блестящий и чубушник венечный. А в рейтинге самых популярных пород деревьев оказались дуб красный, ель обыкновенная и рябина.

Всего в рамках акции «Миллион деревьев» этой весной в столице высадят 4,5 тысячи деревьев и 182 тысячи кустарников.

Ели, рябины, черемухи и дубы, сирень, чубушник, кизильник и шиповник появятся на территории 80 образовательных учреждений и почти в двух тысячах дворов.

Акция «Миллион деревьев» — крупнейшая программа озеленения в городе, которая стартовала в 2013 году. Этой весной открывается ее десятый сезон. Всего с осени 2013 года в рамках программы в столице высадили более двух миллионов деревьев и кустарников.