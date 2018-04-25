В метро появится больше автоматов с едой

В Москве увеличат в два раза число автоматов с едой

Число вендинговых автоматов с едой и напитками в московском метро увеличат в два раза в 2018 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Сейчас в метро работает более 190 автоматов на 22 станциях, в течение года их количество увеличится до 400. Кроме того, в подуличных переходах 45 станций открыты около 350 торговых павильонов. В 2018 году планируем увеличить число торговых киосков в два раза", — рассказал порталу руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, список станций, на которых появятся автоматы, прорабатывается.

Согласно сообщению, количество автоматов увеличится также на МЦК. В 2018 году 40 автоматов установят на 19 станциях.