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В метро появится больше автоматов с едой
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В Москве увеличат в два раза число автоматов с едой 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Число вендинговых автоматов с едой и напитками в московском метро увеличат в два раза в 2018 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Сейчас в метро работает более 190 автоматов на 22 станциях, в течение года их количество увеличится до 400. Кроме того, в подуличных переходах 45 станций открыты около 350 торговых павильонов. В 2018 году планируем увеличить число торговых киосков в два раза", — рассказал порталу руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По словам Ликсутова, список станций, на которых появятся автоматы, прорабатывается.
Согласно сообщению, количество автоматов увеличится также на МЦК. В 2018 году 40 автоматов установят на 19 станциях.
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