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Вечерняя электричка Москва-Бородино будет останавливаться на платформе «Портновская» с 3 мая
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Вечерняя электричка Москва-Бородино будет останавливаться на платформе «Портновская» с 3 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Дополнительная остановка на платформе «Портновская» Белорусского направления Московской железной дороги будет назначена с 3 мая 2018 г. вечернему пригородному электропоезду из Москвы в Бородино. Об этом сообщается на официальной странице Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.
«С 3 мая дополнительная остановка «Платформа „Портновская“ назначена поезду №6331 Белорусский вокзал-Бородино», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что поезд отправляется из Москвы в 19:13. Время прибытия на платформу «Портновская» — 20:28.
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