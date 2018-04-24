Москвичи увидят мини-парад планет

Мини-парад планет можно будет увидеть на предрассветном небе 3 мая

Мини-парад планет можно будет увидеть в столице 3 мая, сообщает сетевое издание m24.ru

На рассвете практически в одну линию выстроятся шесть планет — Марс, Сатурн, Луна, Юпитер, а также Спика и красноватый Антарес.

Как уточнили в Московском Планетарии, астрономическое явление начнется сразу после полуночи, когда Спика и Юпитер поднимутся высоко на юге. После 2:00 высокое положение на юге займут Антарес, убывающая Луна, затем Сатурн и в результате Марс. Он поднимется из-за горизонта после 2:30, а исчезнет в лучах восходящего Солнца в 4:44.

Малый парад — это астрономическое явление, во время которого четыре планеты оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. К ним относятся Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий.

Этот парад назвали "мини", так как участвуют в нем лишь три планеты, а также Луна и две звезды.