Более 400 вендинговых аппаратов установят в столичном метро до конца года

На 55 станциях столичного метро до конца года установят более 400 вендинговых аппаратов с едой, напитками и товарами повседневного спроса. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

"Сейчас в метро работает более 190 автоматов на 22 станциях, в течение года их количество увеличится до 400. Кроме того, в подуличных переходах 45 станций открыты около 350 торговых павильонов. В 2018 году планируем увеличить число торговых киосков в два раза", — сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы

Ликсутов также отметил, что в настоящий момент список станций, на которых появятся автоматы, находится в стадии проработки.

Сейчас в метро можно купить печатные издания, театральные билеты, продукты питания, кожаные изделия, аксессуары, одежду, обувь, парфюмерию и косметику, канцелярские товары, цветы, домашний текстиль и даже кухонные принадлежности.

Ранее стало известно, что в 2018 году вендинговые аппараты появятся на 19 станциях МЦК. Всего будет установлено более 40 автоматов.

Они будут доступны в том числе на станциях с пересадкой на метро, это Деловой Центр, Владыкино, Автозаводская. Общая площадь мобильных торговых зон составит более 46 квадратных метров.

В 2018 году в вестибюлях шести станций МЦК также откроется более 50 торговых павильонов.