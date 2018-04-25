Более 400 вендинговых аппаратов установят в столичном метро до конца года 

На 55 станциях столичного метро до конца года установят более 400 вендинговых аппаратов с едой, напитками и товарами повседневного спроса. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.
"Сейчас в метро работает более 190 автоматов на 22 станциях, в течение года их количество увеличится до 400. Кроме того, в подуличных переходах 45 станций открыты около 350 торговых павильонов. В 2018 году планируем увеличить число торговых киосков в два раза", — сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.
Ликсутов также отметил, что в настоящий момент список станций, на которых появятся автоматы, находится в стадии проработки.
Сейчас в метро можно купить печатные издания, театральные билеты, продукты питания, кожаные изделия, аксессуары, одежду, обувь, парфюмерию и косметику, канцелярские товары, цветы, домашний текстиль и даже кухонные принадлежности.
Ранее стало известно, что в 2018 году вендинговые аппараты появятся на 19 станциях МЦК. Всего будет установлено более 40 автоматов.
Они будут доступны в том числе на станциях с пересадкой на метро, это Деловой Центр, Владыкино, Автозаводская. Общая площадь мобильных торговых зон составит более 46 квадратных метров.
Автоматы появятся на следующих станциях: Деловой Центр, ЗИЛ, Автозаводская, Дубровка, Угрешская, Андроновка, Соколиная Гора, Измайлово, Локомотив, Бульвар Рокоссовского, Владыкино, Окружная, Лихоборы, Коптево, Балтийская, Стрешнево, Панфиловская, Зорге, Шелепиха.
В 2018 году в вестибюлях шести станций МЦК также откроется более 50 торговых павильонов.