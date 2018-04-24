Пригородные поезда МТППК с 29 апреля до 2 мая и 9 мая будут следовать по расписанию выходного дня

Пригородные поезда Московско-Тверской ППК перейдут на расписание выходных дней в майские праздники, сообщили в пресс-службе компании. «В майские праздники, с 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая изменится расписание движения пригородных поездов Московско-Тверской ППК. В эти дни все поезда на участке Москва-Тверь ( Конаково ) будут следовать по расписанию выходных дней. При этом в субботу, 28 апреля поезда проследуют графиком рабочего дня», — говорится в сообщении. Уточняется, что расписание пригородных поездов на участках Тверь-Бологое ( Торжок ), Бологое-Угловка и на широтных ходах в майские праздники не изменится.