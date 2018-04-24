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Пригородные поезда МТППК с 29 апреля до 2 мая и 9 мая будут следовать по расписанию выходного дня
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Пригородные поезда МТППК с 29 апреля до 2 мая и 9 мая будут следовать по расписанию выходного дня 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Пригородные поезда Московско-Тверской ППК перейдут на расписание выходных дней в майские праздники, сообщили в пресс-службе компании.
«В майские праздники, с 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая изменится расписание движения пригородных поездов Московско-Тверской ППК. В эти дни все поезда на участке Москва-Тверь (Конаково) будут следовать по расписанию выходных дней. При этом в субботу, 28 апреля поезда проследуют графиком рабочего дня», — говорится в сообщении.
Уточняется, что расписание пригородных поездов на участках Тверь-Бологое (Торжок), Бологое-Угловка и на широтных ходах в майские праздники не изменится.
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