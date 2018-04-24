Собянин пригласил москвичей на шествие «Бессмертного полка»

"Впереди большие майские праздники. Фестиваль «Московская весна», совмещенный с музыкальным фестивалем A CAPELLA, в котором будут принимать участие вокальные коллективы из 16 стран и 40 регионов. Надеюсь, что это будет удивительное, красивое, интересное мероприятие", — рассказал Сергей Собянин.

Кореи и Фестиваль A CAPELLA в столице будет проходить уже во второй раз. С 27 апреля по 9 мая. Впервые на конкурс приедут участники из Германии Израиля , Индии, Китая Португалии . В рамках фестиваля театры-номинанты премии «Золотая Маска» покажут на некоторых площадках мюзиклы. Члены жюри делились с Сергеем Собяниным своими ожиданиями от предстоящего музыкального праздника.

"За последние годы Москва преобразилась настолько, что, на мой взгляд, стала, наверное, самой лучшей площадкой для проведения такого масштабного фестиваля. Надеюсь, что мы доставим благодаря таким красивым локациям удовольствие не только москвичам, но и гостям нашего города", — говорит композитор, член жюри конкурса «Московская весна A CAPELLA Виктор Дробыш

Выступать будут не только профессионалы, но и любители. Услышать исполнителей различных жанров можно будет на 61 одной площадке города.

»Также наши участники будут выступать на крышах и на балконах, на лестницах. То есть мы задействовали максимальное количество локаций. И в том числе парки", — говорит руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

В праздничные дни 29, 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая парковка в городе будет бесплатной. В мэрии напоминают, что уже по сложившейся традиции в День Победы станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров на другие станции.

"Также наши таксомоторные компании уже традиционно 9 мая бесплатно предоставят услуги такси всем участникам Великой Отечественной войны, героям Советского Союза, полный кавалерам Ордена Славы. Перечень этих 15 компаний заранее размещен на портале mos.ru ", — рассказал руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов

К предстоящим праздникам заработают фонтаны. Город также украсят миллионами высаженных тюльпанов и цветов виолы. Готовится столица и к предстоящим школьным летним каникулам. Проект «Московская смена» оказался очень популярен у родителей.

"Речь идет о школьниках, которые во время каникул остаются в Москве. Мы традиционно на базе школ, детских спортивных школ, учреждений труда и соцзащиты организуем десятки детских лагерей, где они могут активно провести отдых, пообщаться с друзьями, посетить культурные, спортивные мероприятия в городе. И по просьбе родителей мы обещали продлить на час работу учреждений", — рассказал Собянин.

С этого года смены будут работать с 9 утра до 19 вечера. Отдохнуть по программе «Московская смена» могут школьники от 7 до 14 лет. Для детей будет организовано 3-разовое питание. Такой отдых для московских школьников — бесплатный. Запись на первую смену открывается с 25 мая.