Отопление в Москве начнут отключать в конце апреля

«Проводятся мероприятия по отключению систем жизнеобеспечения от теплоснабжения, то есть это в последних числах апреля — начале мая такая работа начнет проводиться», — сказал Бирюков на заседании президиума правительства Москвы

Напомним, отопление в городе отключают, если по норме среднесуточная температура в течение 5 дней держится выше плюс 8 градусов.

Бирюков также добавил, что отключение горячей воды является необходимой мерой для подготовки системы теплоснабжения Москвы к отопительному сезону. За время профилактики специалисты проводят техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностику, перекладку и ремонт.

Максимальный срок отключения горячей воды в столице составляет десять дней. Несколько лет назад сроки составляли 14 дней.

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