Пострадавшим от урагана окажут помощь

Пострадавшим от урагана москвичам окажут помощь

Столичные власти окажут материальную помощь всем пострадавшим от урагана жителям. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«В соответствии с распоряжением правительства города департаментом труда и социальной защиты населения Москвы будет выплачена единовременная материальная помощь семье погибшей в результате урагана в городе Москве 21 апреля 2018 г. в размере 1 млн руб. Единовременная выплата компенсации каждому пострадавшему в результате урагана и госпитализированному в московские стационары составит 500 тыс. руб. Тем, кому помощь была оказана амбулаторно, выплатят по 100 тыс. руб. каждому», -сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Также отмечается, что на погребение погибшей от урагана девочки власти выделили деньги ГБУ «Ритуал».