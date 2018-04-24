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Пострадавшим от урагана окажут помощь
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Пострадавшим от урагана москвичам окажут помощь 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
Столичные власти окажут материальную помощь всем пострадавшим от урагана жителям. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«В соответствии с распоряжением правительства города департаментом труда и социальной защиты населения Москвы будет выплачена единовременная материальная помощь семье погибшей в результате урагана в городе Москве 21 апреля 2018 г. в размере 1 млн руб. Единовременная выплата компенсации каждому пострадавшему в результате урагана и госпитализированному в московские стационары составит 500 тыс. руб. Тем, кому помощь была оказана амбулаторно, выплатят по 100 тыс. руб. каждому», -сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Также отмечается, что на погребение погибшей от урагана девочки власти выделили деньги ГБУ «Ритуал».
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