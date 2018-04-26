Более 2,5 тыс. кадет станут участниками парада «Не прервется связь поколений!» 6 мая в Москве

Более 2,5 тыс. кадет примут участие в параде кадетского движения «Не прервется связь поколений!», который пройдет 6 мая на Поклонной горе в Москве . Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.

«Парад кадетского движения «Не прервется связь поколений!», посвященный 73-й годовщине Великой Победы, пройдет на Поклонной горе 6 мая, в День святого Георгия Победоносца, День герба и флага Москвы. Парад кадетского движения Москвы начнется ровно в полдень. В парадном строю по брусчатке Поклонной горы пройдут более 2,5 тыс. кадет. В главной части парада запланировано торжественное прохождение 45 парадных расчетов кадет», — говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель руководителя столичного департамента образования Игорь Павлов добавил, что ключевым событием парада станет исполнение участниками и зрителями гимна Москвы.

«В этом году планируется на самом параде исполнить гимн Москвы всеми, не только участниками, но и зрителями. То есть, мы предполагаем, что в этом году на параде 15 тыс. человек одновременно исполнят гимн столицы нашей Родины. И это должно стать одним из ключевых событий этого парада», — отметил И. Павлов.