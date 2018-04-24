Электричка Азов — Ростов с 3 мая начнет отправляться раньше

С 3 мая электричка станет отправляться в 07:33 по московскому времени и прибывать в Ростов на две минуты раньше, в 08:39.

Жителям Степной тоже следует помнить об изменении расписания движения поезда №6053. Теперь он будет отправляться в 06:25 по московскому времени и прибывать в 07:52.

Также с 11 по 13 мая отменен рейс поезда № 6169 «Ростов — Усть-Донецк». Он должен был отправляться в 12.20. Пригородный поезд № 6170 из Усть-Донецкой в Ростов, отправляющийся в 05.40 не будет перевозить пассажиров С 12 по 14 мая.

С неудобствами придется смириться жителям станции Лихая. Поезд № 6161 следующий в 16.29 из Ростова, не будет ходить с 27 по 29 апреля, а также с 11 по 13 мая. На электричке тоже добраться не получится, маршрут № 6155 не будет работать с 28 по 30 апреля и с 12 по 14 мая.