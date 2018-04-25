На маршруты Курска вышли 20 трамваев, прибывших из Москвы

Во вторник, 24 апреля, на курские маршруты вышли 20 списанных, но находящихся в рабочем состоянии трамваев, прежде перевозивших пассажиров по улицам Москвы

Эти вагоны российской марки 71-619КТ были выпущены в 2000 — 2005 годах на известном ещё во времена СССР трамвайном заводе в городе Усть-Катаве Челябинской области . Договор об их передаче нашему городу между Правительством Москвы и Администрацией Курска был подписан в конце минувшего года, а сами трамваи были доставлены из столицы в Курск по железной дороге в феврале. Прежде, чем проводить с начала апреля их обкатку на линиях города, предприятию «Курскэлектротранс» потребовалось провести переподготовку водителей. Ведь, в отличие от чешских вагонов марки «Татра», у которых управление осуществляется при помощи педалей, у трамваев марки 71-619КТ управление ручное, а контроллер машиниста — такой же, как в электропоездах.

Куряне и гости города, оказавшиеся во вторник днём в районе площади Перекальского и улицы Карла Маркса, где ходят «единица» и «четвёрка», не могли не заметить, что на обоих маршрутах доминировали усть-катавские трамваи, а привычные «Татры» появлялись в потоке лишь изредка. Отечественные вагоны отличаются от чешских дизайном, количество дверей (в них их четыре, а не три), более широким пространством салона. Кроме того, в салоне трамвая марки 71-619КТ установлены 8 видеокамер. Они позволяют водителю наблюдать за тем, что происходит в салоне, а также следят за дорожной обстановкой и снимают кабину водителя. Отличаются отечественные трамваи и своей расцветкой кузовов: если у «Татр» она преимущественно желто-красная, то у российских вагонов — кремово-бежевая. Отдельные трамваи имеют индивидуальную раскраску в синий цвет или в цвета российского «триколора». Из Москвы эти трамваи прибыли со столичными бортовыми номерами, а здесь, в Курске, получили новую «серийную» четырёхзначную нумерацию, начинающуюся с цифры 5.

Поступившие из Москвы трамваи заменят старые «Татры», которые уже отслужили свой срок эксплуатации и подлежат списанию.

Олег Столбецов