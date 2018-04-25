Праздничные салюты в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок

"Высотные салюты организуют на 16 площадках. Пожалуй, самое красочное шоу можно посмотреть в парке Победы на Поклонной горе. Там запустят пиротехнику сразу с двух точек", — сообщили в ведомстве.

Фейерверки в честь Дня Победы запустят в 17 столичных парках. Орудия выпустят более 80 тысяч залпов, а небо украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.

Отмечается, сценарии запуска фейерверков у каждого из парков будут разными.

В дни майских праздников москвичей ждет обширная культурная программа. Всего в столице с 1 по 10 мая пройдет более 300 концертов, акций памяти, выставок и спортивных программ.

Праздничные мероприятия пройдут на семи площадках в центре города, 27 — в парках, 11 — в округах столицы, а также 61 — в рамках фестиваля «Московская весна a cappella». Ожидается, что площадки посетят около 10 миллионов человек.

Накануне Дня Победы, 8 мая с 19:00 до 22:00 на площади перед Храмом Христа Спасителя и на Поклонной горе пройдут вечерние концерты. Главным событием 9 мая станет военный парад на Красной площади. Он начнется в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести на праздничных площадках и в парках города.