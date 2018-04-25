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Праздничные салюты в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок
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Праздничные салюты в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: MosDay.ru
Световое представление начнется в 22:00 и продлится около пяти минут. Об рассказали в пресс-службе департамента культуры города Москвы, сообщает сетевое издание m24.ru.
"Высотные салюты организуют на 16 площадках. Пожалуй, самое красочное шоу можно посмотреть в парке Победы на Поклонной горе. Там запустят пиротехнику сразу с двух точек", — сообщили в ведомстве.
Фейерверки в честь Дня Победы запустят в 17 столичных парках. Орудия выпустят более 80 тысяч залпов, а небо украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.
Отмечается, сценарии запуска фейерверков у каждого из парков будут разными.
В дни майских праздников москвичей ждет обширная культурная программа. Всего в столице с 1 по 10 мая пройдет более 300 концертов, акций памяти, выставок и спортивных программ.
Праздничные мероприятия пройдут на семи площадках в центре города, 27 — в парках, 11 — в округах столицы, а также 61 — в рамках фестиваля «Московская весна a cappella». Ожидается, что площадки посетят около 10 миллионов человек.
Накануне Дня Победы, 8 мая с 19:00 до 22:00 на площади перед Храмом Христа Спасителя и на Поклонной горе пройдут вечерние концерты. Главным событием 9 мая станет военный парад на Красной площади. Он начнется в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести на праздничных площадках и в парках города.
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Комментарии  Ещё 18 источников 
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