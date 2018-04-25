Дмитрий Медведев и Сергей Собянин оценили новинки промышленности в технопарке «Слава» в ЮЗАО

Высоким гостям показали новейшие оборудование, производством которого занимаются резиденты технопарка — ЗАО «СуперОкс», ООО «Иниста», ООО «ДНК-технология» и ООО «Акситех». В технопарке прошло заседание Президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию страны.

Дмитрий Медведев и столичный градоначальник осмотрели производственную линию высокотемпературных сверхпроводников второго поколения. Их разрабатывает компания «СуперОкс». Также премьер-министру и главе столицы представили разработки «СуперОкс» по созданию электрического ракетного двигателя для орбитального космического буксира.

Подобное оборудование в 2018 году планируется внедрять на московской подстанции «Мневники», заявил Мэр Москвы Сергей Собянин. По словам главы столицы, эта технология способна обеспечить надежностью всю энергосистему после короткого замыкания. «Сейчас в „Мневниках“ подстанцию делаем, потом переходим на кольцо подстанций», — сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.

В технопарке «Слава» на сегодняшний день сформирована благоприятная среда для развития технологий, отметил Дмитрий Медведев. Важно и то, что технопарк существует на самоокупаемости, а продукция присутствующих в нем компаний востребована на рынке. «Кстати, есть идея создать на территории Москвы инновационно-производственный кластер», — добавил премьер-министр РФ.