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В петербургской подземке рассказали, зачем на станциях по вечерам закрывают выходы
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В петербургской подземке рассказали, зачем на станциях по вечерам закрывают выходы 

Собака 43 минуты назад
Фото: Собака
Петербургский метрополитен продолжает отвечать на самые животрепещущие вопросы петербуржцев в своем телеграм-канале «Метро. Повседневности». На этот раз в подземке рассказали, зачем на некоторых станциях по вечерам закрывают выходы.
«После вечерних часов-пик по будням большинство петербуржцев занимается уже домашними делами и, если возникает потребность куда-то отправиться, то преимущественно в пределах микрорайона. Станции метро заметно пустеют, и поэтому часть дверей или вестибюли вторых выходов закрывают. Тем не менее открытым остается количество дверей, соответствующее нормам и правилам эксплуатации», — говорится в сообщении подземки.
Ранее в метрополитене рассказали, почему почему поручень на эскалаторе движется быстрее ступенек, почему в вагонах нет кондиционеров, зачем сигналят машинисты поездов и откуда взялся запрет на съемки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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