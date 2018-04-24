В петербургской подземке рассказали, зачем на станциях по вечерам закрывают выходы

Петербургский метрополитен продолжает отвечать на самые животрепещущие вопросы петербуржцев в своем телеграм-канале «Метро. Повседневности». На этот раз в подземке рассказали, зачем на некоторых станциях по вечерам закрывают выходы.

«После вечерних часов-пик по будням большинство петербуржцев занимается уже домашними делами и, если возникает потребность куда-то отправиться, то преимущественно в пределах микрорайона. Станции метро заметно пустеют, и поэтому часть дверей или вестибюли вторых выходов закрывают. Тем не менее открытым остается количество дверей, соответствующее нормам и правилам эксплуатации», — говорится в сообщении подземки.

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