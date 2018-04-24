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Режим работы ряда станций метро Москвы изменится 9 мая
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Режим работы ряда станций метро Москвы изменится 9 мая 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ряд центральных станций московского метро поменяют режим работы 9 мая, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов во вторник на заседании президиума в столичной мэрии.
"На протяжении всех праздников метро и МЦК будут работать в обычном режиме. 9 мая станция метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров", — сказал он.
Ликсутов добавил, что первый вестибюль станции «Парк Победы» будет работать на выход, второй — на вход.
"Это стандартная схема работы на этот период", — заключил он.
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