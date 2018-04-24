Режим работы ряда станций метро Москвы изменится 9 мая

"На протяжении всех праздников метро и МЦК будут работать в обычном режиме. 9 мая станция метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров", — сказал он.

Ликсутов добавил, что первый вестибюль станции «Парк Победы» будет работать на выход, второй — на вход.

"Это стандартная схема работы на этот период", — заключил он.