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Музыканты из Кореи и Индии впервые выступят на «Московской весне A capella»
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Музыканты из Кореи и Индии впервые выступят на «Московской весне A capella» 

РИА Новости 49 минут назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Исполнители из Португалии, Германии и Индии впервые примут участие в фестивале «Московская весна A capella», заявил руководитель столичного департамента транспорта, торговли и услуг Алексей Немерюк во вторник на заседании президиума в столичной мэрии.
Фестиваль пройдет в Москве с 27 апреля по 9 мая на 61 площадке.
"В этом году фестиваль будет по-настоящему особенным. Хотелось бы отметить, что самому пожилому участнику 79 лет. Впервые в конкурсе примут участие исполнители из Индии, Португалии, Германии, Китая, Кореи, Израиля", — сказал глава департамента.
Немерюк рассказал, что участники будут выступать не только в парках и скверах, но и на балконах, на крышах, на лестницах.
"Это будет безопасно?" — поинтересовался мэр города Сергей Собянин.
"Мы проведем все на высшем уровне", — ответил Немерюк.
Он также рассказал, что в этом году в конкурсе примут участие 184 музыкальных коллектива — это более 1,5 тысячи исполнителей, которые приехали из 16 стран и 40 регионов РФ. Москвичи и гости столицы увидят 1400 выступлений, в рамках конкурса будет исполнено 8 тысяч песен.
"Седьмого мая мы планируем провести гала-концерт с объявлением победителей и вручением призов, а 8 и 9 мая в рамках фестиваля пройдет специальная программа, которая будет посвящена Дню Победы", — сказал Немерюк.
Уже сформирован фонд из спонсорских средств в 20 миллионов рублей, выигравший гран-при получит 6,2 миллиона рублей.
"Оценивать участников будет не только жюри, но и сами москвичи. При этом в этом году на конкурсе появится новая номинация «Соло», — сказал руководитель департамента.
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