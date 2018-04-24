Музыканты из Кореи и Индии впервые выступят на «Московской весне A capella»

Фестиваль пройдет в Москве с 27 апреля по 9 мая на 61 площадке.

Кореи, "В этом году фестиваль будет по-настоящему особенным. Хотелось бы отметить, что самому пожилому участнику 79 лет. Впервые в конкурсе примут участие исполнители из Индии, Португалии, Германии, Китая Израиля ", — сказал глава департамента.

Немерюк рассказал, что участники будут выступать не только в парках и скверах, но и на балконах, на крышах, на лестницах.

"Мы проведем все на высшем уровне", — ответил Немерюк.

Он также рассказал, что в этом году в конкурсе примут участие 184 музыкальных коллектива — это более 1,5 тысячи исполнителей, которые приехали из 16 стран и 40 регионов РФ . Москвичи и гости столицы увидят 1400 выступлений, в рамках конкурса будет исполнено 8 тысяч песен.

"Седьмого мая мы планируем провести гала-концерт с объявлением победителей и вручением призов, а 8 и 9 мая в рамках фестиваля пройдет специальная программа, которая будет посвящена Дню Победы", — сказал Немерюк.

Уже сформирован фонд из спонсорских средств в 20 миллионов рублей, выигравший гран-при получит 6,2 миллиона рублей.

"Оценивать участников будет не только жюри, но и сами москвичи. При этом в этом году на конкурсе появится новая номинация «Соло», — сказал руководитель департамента.