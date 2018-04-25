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Полтавченко рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Петербурга
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Полтавченко рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Петербурга 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Сумма заявленных внебюджетных инвестиций в транспортную инфраструктуру Санкт-Петербурга превышает в настоящее время 115 миллиардов рублей, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко, выступая в Законодательном собрании с отчетом о результатах деятельности правительства и губернатора города за 2017 год.
"Сумма заявленных внебюджетных инвестиций в транспортную инфраструктуру нашего города, не считая Восточного радиуса, превышает сегодня 115 миллиардов рублей. Есть много желающих построить платную трассу М-49. Начинается реализация проекта ГЧП по созданию платных железнодорожных путепроводов… Есть в нашем портфеле и инвестпроекты по развитию системы управления дорогами", — сказал он.
Полтавченко также отметил, что город планирует реализовать проекты строительства Аэроэкспресса, создания линий скоростного трамвая.
"Мы со своей стороны вернемся к строительству Аэроэкспресса. Окончательно определена трасса, она соединит Пулково с Витебским вокзалом. Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Город завершил проектирование и уже объявляет конкурсы на заключение концессии по строительству веток скоростного трамвая по маршруту Петергоф — Кировский завод, Славянка — Шушары — Купчино, Колпино — метро Южная… Недавно правительство РФ поддержало проект создания пригородного сообщения между Петербургом и Сертолово", — сказал Полтавченко.
Губернатор напомнил, что в этом году в Петербурге будет введено пять новых станций метро. «Петербург еще никогда не тратил на развитие метро, как сейчас, — порядка 30 миллиардов рублей», — сказал он.
Полтавченко отметил, что принято принципиальное решение о строительстве кольцевой линии метро. «Она пройдет по варианту большого кольца протяженностью порядка 40 километров. С этого года в бюджете города предусмотрено первоочередное финансирование предпроектных изысканий, чтобы заблаговременно резервировать земельные участки под строительство наземных вестибюлей и другой инфраструктуры метрополитена», — сказал он.
Кроме того, власти города подтвердили намерение ввести станцию метро «Кудрово» не позднее 2025 года, началась также работа над проектом планировки от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна».
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