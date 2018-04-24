Пригородные электрички будут чаще останавливаться близ Поклонной горы 9 мая

Более 60 пригородных электропоездов 9 мая сделают остановку на станции «Москва-Сортировочная-Киевская», расположенной около Поклонной горы в Москве , сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

«9 мая 64 электропоезда будут дополнительно останавливаться на станции «Москва-Сортировочная-Киевская», ближайшей станции пригородного железнодорожного сообщения к Поклонной горе», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что 30 апреля, 1, 2 и 9 мая поезда пригородного железнодорожного сообщения будут перевозить пассажиров по расписанию выходного дня.