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Пригородные электрички будут чаще останавливаться близ Поклонной горы 9 мая
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Пригородные электрички будут чаще останавливаться близ Поклонной горы 9 мая 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Более 60 пригородных электропоездов 9 мая сделают остановку на станции «Москва-Сортировочная-Киевская», расположенной около Поклонной горы в Москве, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«9 мая 64 электропоезда будут дополнительно останавливаться на станции «Москва-Сортировочная-Киевская», ближайшей станции пригородного железнодорожного сообщения к Поклонной горе», — сказал Ликсутов.
Он добавил, что 30 апреля, 1, 2 и 9 мая поезда пригородного железнодорожного сообщения будут перевозить пассажиров по расписанию выходного дня.
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