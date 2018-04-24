Ещё
Около 12,5 млн тюльпанов украсят Москву ко Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 12,5 млн тюльпанов украсят Москву ко Дню Победы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Порядка 12,5 миллионов тюльпанов высадят в столице к 9 Мая, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«В преддверии майских праздников в Москве будет высажено 4,7 миллиона цветов виолы. Ко Дню победы город украсят 12,5 миллионов тюльпанов», — сказал Бирюков.
Он добавил, что праздничное оформление также включает тематические плакаты, украшение афишных тумб и городского общественного транспорта, размещение декоративных конструкций. В дни майских праздников будет включен праздничный режим архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий, на медиафасадах будут демонстрироваться тематические видеоролики.
«Девятого мая традиционно будет организована подсветка салюта на Поклонной горе», — отметил Бирюков.
По его словам, до 30 апреля планируется завершить работы, необходимые для открытия сезона фонтанов и летней навигации по Москве-реке. В целях обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы в дни майских праздников будет организовано круглосуточное дежурство всех служб городского хозяйства.
«Усилены меры антитеррористической защищенности объектов инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания горожан и дворовых территорий — более 6,5 тысяч единиц уборочной техники, более 16 тысяч рабочих ручной уборки, 29 тысяч дворников», — отмечается в пресс-материалах к заседанию.
Как добавляется в материалах, на массовых мероприятиях городского значения планируется обеспечить размещение до 1 тысячи передвижных компактных туалетов. Дополнительно будет выделено 30 бункеров для сбора отходов.
«К настоящему моменту городские службы и техника на 100% готовы к проведению майских праздничных мероприятий», — заключил Бирюков.
РИАМО: последние новости
Поезда остановились на «фиолетовой» ветке метро Москвы из‑за инцидента с пассажиром Назначен глава особой экономической зоны Москвы В Москве началось строительство станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию145
Греф анонсировал «грандиозные изменения»186
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву38
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ84
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ129
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение