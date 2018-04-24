Около 12,5 млн тюльпанов украсят Москву ко Дню Победы

Порядка 12,5 миллионов тюльпанов высадят в столице к 9 Мая, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«В преддверии майских праздников в Москве будет высажено 4,7 миллиона цветов виолы. Ко Дню победы город украсят 12,5 миллионов тюльпанов», — сказал Бирюков.

Он добавил, что праздничное оформление также включает тематические плакаты, украшение афишных тумб и городского общественного транспорта, размещение декоративных конструкций. В дни майских праздников будет включен праздничный режим архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий, на медиафасадах будут демонстрироваться тематические видеоролики.

«Девятого мая традиционно будет организована подсветка салюта на Поклонной горе», — отметил Бирюков.

По его словам, до 30 апреля планируется завершить работы, необходимые для открытия сезона фонтанов и летней навигации по Москве-реке. В целях обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы в дни майских праздников будет организовано круглосуточное дежурство всех служб городского хозяйства.

«Усилены меры антитеррористической защищенности объектов инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания горожан и дворовых территорий — более 6,5 тысяч единиц уборочной техники, более 16 тысяч рабочих ручной уборки, 29 тысяч дворников», — отмечается в пресс-материалах к заседанию.

Как добавляется в материалах, на массовых мероприятиях городского значения планируется обеспечить размещение до 1 тысячи передвижных компактных туалетов. Дополнительно будет выделено 30 бункеров для сбора отходов.

«К настоящему моменту городские службы и техника на 100% готовы к проведению майских праздничных мероприятий», — заключил Бирюков.