На участке «Москва-Крюково» Ленинградского направления железной дороги пустят дополнительные поезд

Интервалы между поздними вечерними электричками на участке «Москва-Крюково» будут сокращены. Это станет возможным благодаря новому пригородному поезду № 6206, который с 30 апреля по рабочим дням будет отправляться с Ленинградского вокзала в 23.59.

Для назначения нового поезда с 30 апреля будет отменена невостребованная у пассажиров электричка № 6386 « Москва — Крюково». Сейчас она отправляется с Ленинградского вокзала в 22.25 по рабочим дням, а ближайшие к ней электрички — в 22.14 и 22.36.

— Назначение нового пригородного поезда в период увеличенного вечернего интервала — логичный шаг для создания более комфортных условий для пассажиров, добирающихся домой в позднее время, — рассказала начальник отдела организации обслуживания пассажиров АО «МТ ППК» Юлия Бузина. — Отмена менее востребованной электрички не создаст проблем, ведь с 22 до 23 часов интервал останется в пределах 10–20 минут.