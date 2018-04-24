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На участке «Москва-Крюково» Ленинградского направления железной дороги пустят дополнительные поезд
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На участке «Москва-Крюково» Ленинградского направления железной дороги пустят дополнительные поезд 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Интервалы между поздними вечерними электричками на участке «Москва-Крюково» будут сокращены. Это станет возможным благодаря новому пригородному поезду № 6206, который с 30 апреля по рабочим дням будет отправляться с Ленинградского вокзала в 23.59.
Для назначения нового поезда с 30 апреля будет отменена невостребованная у пассажиров электричка № 6386 «Москва — Крюково». Сейчас она отправляется с Ленинградского вокзала в 22.25 по рабочим дням, а ближайшие к ней электрички — в 22.14 и 22.36.
— Назначение нового пригородного поезда в период увеличенного вечернего интервала — логичный шаг для создания более комфортных условий для пассажиров, добирающихся домой в позднее время, — рассказала начальник отдела организации обслуживания пассажиров АО «МТ ППК» Юлия Бузина. — Отмена менее востребованной электрички не создаст проблем, ведь с 22 до 23 часов интервал останется в пределах 10–20 минут.
Подробно с изменениями в расписании можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет». (то)
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