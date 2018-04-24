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Один из эскалаторов на «Бабушкинской» закрыли до лета
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Один из эскалаторов на «Бабушкинской» закрыли до лета 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Один из трех эскалаторов на станции «Бабушкинская» оранжевой ветки столичной подземки закрыли на ремонт. Как сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, плановый срок окончания работ — начало июня.
— Один из трех эскалаторов, расположенных в переходе станции метро «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии, выведен из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Во время ремонта пассажиры могут воспользоваться смежными эскалаторами, — уточнили там.
Отмечается, что ремонт эскалатора является обязательным требованием безопасности работы подземки. (иб)
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