Один из эскалаторов на «Бабушкинской» закрыли до лета

Один из трех эскалаторов на станции «Бабушкинская» оранжевой ветки столичной подземки закрыли на ремонт. Как сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, плановый срок окончания работ — начало июня.

— Один из трех эскалаторов, расположенных в переходе станции метро «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии, выведен из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Во время ремонта пассажиры могут воспользоваться смежными эскалаторами, — уточнили там.

Отмечается, что ремонт эскалатора является обязательным требованием безопасности работы подземки. (иб)