Ещё
В День Победы шесть станций столичного метро в центре города будут закрыты для выхода пассажиров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В День Победы шесть станций столичного метро в центре города будут закрыты для выхода пассажиров 

Агентство «Москва» 1 час назад
В День Победы шесть станций столичного метрополитена в центре города будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«9 мая станции метро «Площадь революции», «Театральная», «Охотный ряд» и «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров», — сказал М. Ликсутов.
Кроме того, уточнил он, вестибюль первой станции «Парк Победы» будет работать на выход, второй — на вход. «Это стандартная схема работы в этот период», — пояснил заммэра.
На протяжении всех праздников метро и МЦК будут работать до 1:00.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение поездов от станции метро «Таганская» до «Беговой» приостановлено из-за инцидента с пассажиром Онлайн-сервис «Активный инвестор» планируют запустить в Москве в мае Власти Москвы планируют увеличить размер гранта молодым ученым в 1,5 раза до конца года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию145
Греф анонсировал «грандиозные изменения»186
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву38
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ84
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ129
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение