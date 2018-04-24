В День Победы шесть станций столичного метро в центре города будут закрыты для выхода пассажиров

В День Победы шесть станций столичного метрополитена в центре города будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил заместитель мэра Москвы , руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

«9 мая станции метро «Площадь революции», «Театральная», «Охотный ряд» и «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров», — сказал М. Ликсутов.

Кроме того, уточнил он, вестибюль первой станции «Парк Победы» будет работать на выход, второй — на вход. «Это стандартная схема работы в этот период», — пояснил заммэра.

На протяжении всех праздников метро и МЦК будут работать до 1:00.