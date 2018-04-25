Шесть станций столичного метро закроют на выход в День Победы 

Шесть станций метро в столице будут открыты только на вход и пересадку в День Победы, передает сетевое издание m24.ru.
Речь идет о станциях «Площадь революции», «Театральная», «Охотный ряд», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина», сообщает Агентство «Москва».
Кроме того, только на вход будет работать второй вестибюль станции «Парк Победы», первый откроют на выход.
Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, такая схема работы метро во время праздников стала стандартной.
В праздничные выходные подземка и МЦК будут работать до 1:00.
В дни майских праздников москвичей ждет обширная культурная программа. Всего в столице с 1 по 10 мая пройдет более 300 концертов, акций памяти, выставок и спортивных программ.