Шесть станций столичного метро закроют на выход в День Победы

Шесть станций метро в столице будут открыты только на вход и пересадку в День Победы, передает сетевое издание m24.ru

Речь идет о станциях «Площадь революции», «Театральная», «Охотный ряд», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина», сообщает Агентство «Москва»

Кроме того, только на вход будет работать второй вестибюль станции «Парк Победы», первый откроют на выход.

Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов , такая схема работы метро во время праздников стала стандартной.

В праздничные выходные подземка и МЦК будут работать до 1:00.

В дни майских праздников москвичей ждет обширная культурная программа. Всего в столице с 1 по 10 мая пройдет более 300 концертов, акций памяти, выставок и спортивных программ.