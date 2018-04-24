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Москвичей на Первомай ждут теплая погода и дожди
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Москвичей на Первомай ждут теплая погода и дожди 

Мир24 1 час назад
В первые дни майских праздников в Москве ожидают облачную и дождливую погоду, температура воздуха составит до плюс 20 градусов, сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.
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