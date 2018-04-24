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Пять автобусных маршрутов изменится с 25 апреля из-за работ по благоустройству в районе ВДНХ
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Пять автобусных маршрутов изменится с 25 апреля из-за работ по благоустройству в районе ВДНХ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пять автобусных маршрутов будет изменено с 25 апреля 2018 г. в связи с работами по благоустройству в районе ВДНХ, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В связи с работами по благоустройству в районе ВДНХ с 25 апреля 2018 г. до их окончания изменяются маршруты автобуса «т13», №15, 33, 154, 834», — говорится в сообщении.
Уточняется, что автобусы «т13», №15 вместо ВДНХ (южная) будут следовать по Продольному проезду до действующей остановки «Метро „ВДНХ“. Автобусы №33, 834 вместо ВДНХ (южная) будут следовать с пассажирами до станции метро „ВДНХ“. Высадка у станции метро „ВДНХ“ — на действующей остановке автобуса №533 на проспекте Мира. Обратно автобусы поедут от ВДНХ (северная) без остановок по ул. Бориса Галушкина и проспекту Мира с разворотом под эстакадой до остановки „Метро „ВДНХ“ (южный вестибюль)“, далее своими маршрутами. От ВДНХ (северная) до метро „ВДНХ“ автобусы №33 будут следовать без пассажиров, №834 — с пассажирами.
Кроме того, автобусы №154 вместо ВДНХ (южная) будут следовать до станции метро „ВДНХ“. Высадка и посадка у метро „ВДНХ“ — на действующей остановке автобуса №533 на проспекте Мира. Далее автобусы поедут по 2-му Поперечному и Продольному проездам, затем своим маршрутом.
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