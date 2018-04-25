Несколько автобусных маршрутов изменятся в районе ВДНХ с 25 апреля

Маршруты автобусов Т13, № 15, 33, 154 и 834 изменятся с 25 апреля в связи с проведением работ по благоустройству в районе ВДНХ.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , вместо остановки «ВДНХ (южная)» автобусы Т13 и № 15 будут следовать по Продольному проезду до остановки «Метро „ВДНХ“».

Автобусы № 33 и 834 вместо остановки «ВДНХ (южная)»будут следовать до станции метро «ВДНХ». Также будут ездить и автобусы № 154. Пассажиров будут высаживать на действующей остановке автобуса № 533 на проспекте Мира.

Обратно автобусы проследуют от «ВДНХ (северной)» без остановок по улице Бориса Галушкина и проспекту Мира с разворотом под эстакадой до остановки «Метро „ВДНХ“ (южный вестибюль)». От остановки «ВДНХ (северная)» до станции метро «ВДНХ» автобусы № 33 поедут без пассажиров, № 834 — с пассажирами.

Площадь перед парадным входом ВДНХ превратится в комфортную для пешеходов зону. Тротуары здесь замостят серой гранитной плиткой, установят лавочки и фонари. Всего планируется благоустроить территорию площадью 26 гектаров.

Работы проведут также в Продольном, 1-м и 2-м Поперечном и Останкинском проездах. Там появится широкая зона для пешеходов, изменятся размеры проезжей части. Полосы дорожного движения оптимизируют до нормативных значений. Кроме того, для автомобилистов построят парковку на 1,8 тысячи машин.

Ранее стало известно, что внешние работы на 43 объектах памятников, расположенных на территории ВДНХ, будут завершены до конца года.

Большую реставрацию на ВДНХ планируют завершить в 2019 году. К настоящему моменту восемь из 40 павильонов уже отреставрированы.