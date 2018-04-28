Маршрут автобуса №33 «Метро „ВДНХ“-Метро „Владыкино“ продлят до Рижского вокзала с 29 апреля

Маршрут автобуса №33 «Метро „ВДНХ“-Метро „Владыкино“ будет продлен до Рижского вокзала с 29 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП „Мосгортранс“.

»С 29 апреля 2018 г. маршрут автобуса №33 «Метро „ВДНХ“-Метро „Владыкино“ продлевается от метро „ВДНХ“ по проспекту Мира до Рижского вокзала», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при следовании в центр в районе Рижского вокзала автобусы будут останавливаться непосредственно у вокзала, а затем подъезжать для высадки пассажиров к остановке возле вестибюля станции метро «Рижская». В сторону метро «Владыкино» остановки для посадки будут расположены у Рижского вокзала и возле вестибюля станции метро «Рижская». Остановка «Метро „ВДНХ“ при следовании в центр — между северным и южным вестибюлями станции метро.