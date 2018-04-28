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Маршрут автобуса №33 «Метро „ВДНХ“-Метро „Владыкино“ продлят до Рижского вокзала с 29 апреля
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Маршрут автобуса №33 «Метро „ВДНХ“-Метро „Владыкино“ продлят до Рижского вокзала с 29 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Маршрут автобуса №33 «Метро „ВДНХ“-Метро „Владыкино“ будет продлен до Рижского вокзала с 29 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП „Мосгортранс“.
»С 29 апреля 2018 г. маршрут автобуса №33 «Метро „ВДНХ“-Метро „Владыкино“ продлевается от метро „ВДНХ“ по проспекту Мира до Рижского вокзала», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при следовании в центр в районе Рижского вокзала автобусы будут останавливаться непосредственно у вокзала, а затем подъезжать для высадки пассажиров к остановке возле вестибюля станции метро «Рижская». В сторону метро «Владыкино» остановки для посадки будут расположены у Рижского вокзала и возле вестибюля станции метро «Рижская». Остановка «Метро „ВДНХ“ при следовании в центр — между северным и южным вестибюлями станции метро.
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