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Парковочные каникулы стартуют 29 апреля по всей Москве
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Парковочные каникулы стартуют 29 апреля по всей Москве 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Общественный транспорт в дни майских праздников будет работать по расписанию выходного дня.
Московские автомобилисты в дни майских праздников смогут воспользоваться возможностью бесплатной парковки в городе.
Как заявил на заседании президиума городского правительства 24 апреля заммэра Москвы и глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая в платной парковочной зоне можно будет бесплатно оставить автомобиль.
Общественный транспорт в праздничные выходные будет работать по расписанию выходного дня.
По прогнозам Ликсутова, в этом году московский транспорт перевезет на 10 процентов больше пассажиров, чем на майские праздники в прошлом году, — более 10 миллионов человек.
Горожанам также напомнили, что 3, 6, 9 мая во время репетиции Парада Победы в столице будут изменены 55 маршрутов наземного транспорта.
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