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Парковка автомобилей в майские праздники будет бесплатной
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Парковка автомобилей в майские праздники будет бесплатной 

Администрация поселения Вороновское 26 апреля 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: mos.ru
"Пять дней во время майских праздников — 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая — горожане смогут не платить за стоянку на столичных улицах" — сообщает пресс-служба Мэра Москвы.
"Мы просим автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения", — сказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
С 1 января 2016 года по воскресеньям и праздникам в столице можно парковаться бесплатно.
Праздник Весны и Труда в этом году выпадает на понедельник, поэтому он объявлен нерабочим днем.
День Победы, 9 мая, россияне будут отмечать во вторник, предшествующий ему понедельник также объявлен выходным.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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