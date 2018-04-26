Парковка автомобилей в майские праздники будет бесплатной

"Пять дней во время майских праздников — 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая — горожане смогут не платить за стоянку на столичных улицах" — сообщает пресс-служба Мэра Москвы

"Мы просим автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения", — сказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

С 1 января 2016 года по воскресеньям и праздникам в столице можно парковаться бесплатно.

Праздник Весны и Труда в этом году выпадает на понедельник, поэтому он объявлен нерабочим днем.

День Победы, 9 мая, россияне будут отмечать во вторник, предшествующий ему понедельник также объявлен выходным.