Количество пассажиров общественного транспорта на майские праздники может превысить 100 млн человек

Столичные власти ожидают, что на майских праздниках число пассажиров общественного транспорта превысит 100 млн человек в этом году. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил заместитель мэра Москвы , руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

«В этом году мы ожидаем, что за майские праздники будут перевезены более 100 млн пассажиров, это примерно на 10% больше, чем мы перевезли в прошлом году», — сказал М. Ликсутов.

Он уточнил, что 29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая наземный транспорт будет работать по расписанию выходного дня, в дневное время с 12 до 19 часов на маршруты будет выпущено наибольшее количество подвижного состава.

«С 9 мая будут усилены маршруты, которые подходят к Парку Победы и Поклонной горе», — добавил глава департамента.