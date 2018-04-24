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Количество пассажиров общественного транспорта на майские праздники может превысить 100 млн человек
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Количество пассажиров общественного транспорта на майские праздники может превысить 100 млн человек 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Столичные власти ожидают, что на майских праздниках число пассажиров общественного транспорта превысит 100 млн человек в этом году. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«В этом году мы ожидаем, что за майские праздники будут перевезены более 100 млн пассажиров, это примерно на 10% больше, чем мы перевезли в прошлом году», — сказал М. Ликсутов.
Он уточнил, что 29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая наземный транспорт будет работать по расписанию выходного дня, в дневное время с 12 до 19 часов на маршруты будет выпущено наибольшее количество подвижного состава.
«С 9 мая будут усилены маршруты, которые подходят к Парку Победы и Поклонной горе», — добавил глава департамента.
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 Ещё 5 источников 
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