Как будет работать транспорт в майские праздники

Наземный транспорт столицы 29 апреля — 2 мая и 9 мая будет работать по расписанию выходного дня. В День Победы на маршруты, проходящие мимо парка Победы, дополнительно выйдут 42 автобуса. Еще 55 маршрутов изменятся 3 мая и 6 мая из-за репетиций парада, часть будут отменены.

Метро и МЦК сохранят привычный режим работы — до 01:00. При этом 9 мая ограничат работу станции «Парк Победы», там закроют вестибюль № 1 на выход, а № 2 — на вход. С 07:00 до окончания парада на Красной площади только на вход будут работать станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина», сообщает портал мэра и правительства Москвы

В режиме выходного дня будут ходить и поезда пригородного сообщения. В День Победы 64 электрички будут делать дополнительную остановку на станции Москва-Сортировочная — Киевская, чтобы пассажиры могли добраться до Поклонной горы.

В столице также введут ограничения движения в честь праздничных мероприятий и их репетиций. 1, 3–6 и 9 мая в разное время будет перекрыто несколько улиц и участков дорог. Полный список перекрытий содержится здесь.

Парковки будут бесплатными 29, 30 апреля и 1, 2, 9 мая. Кроме того, в День Победы 15 служб такси не будут принимать оплату проезда у ветеранов Великой Отечественной войны, а также героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.