Парковка в Москве на майских праздниках будет бесплатной

В майские праздники парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной. Речь идет о 29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая. Об этом на заседании президиума правительства Москвы Сергею Собянину доложил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов

По его словам, транспортный комплекс провел всю необходимую работу по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности городского транспорта в майские праздники.

Заммэра рассказал о работе общественного транспорта в праздничные дни. 30 апреля, 1, 2 и 9 мая маршруты Мосгортранса будут работать по расписанию воскресного дня с выпуском наибольшего количества подвижного состава в дневное время с 12 до 19 часов.

Во время репетиций парада и самого военного парада на Красной площади, а это 26 апреля, 3, 6 и 9 мая, с трассы прохождения военной техники и вооружения снимут и изменят движение 55 маршрутов городского наземного транспорта.

Метро и МЦК 30 апреля, 1, 2 и 9 мая будут работать в обычном режиме — до часа ночи. В дни репетиций и собственно парада некоторые станции метро в центральной части города будут открыты только на вход и для пересадки.

Поезда пригородного железнодорожного сообщения 2 и 9 мая будут перевозить пассажиров по расписанию воскресенья. На Курском направлении назначат дополнительный поезд. 30 апреля и 1 мая пригородные поезда будут ходить по расписанию субботы.

9 мая 64 электрички будут дополнительно останавливаться на станции «Москва-Сортировочная-Киевская». Это ближайшая станция пригородного сообщения к Поклонной горе.

Также Ликсутов сообщил, что во время празднования Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами 15 таксомоторных компаний.

Подробная информация о режиме работы транспорта, перекрытиях и ограничениях движения появится на портале мэра и правительства Москвы, Едином транспортном портале, сайтах Мосгортранса и Московского метрополитена.

Заммэра также рассказал, что в период подготовки и проведения майских праздников на городском транспорте усилены меры безопасности. Также специально к 9 мая выпущена лимитированная серия билетов «Единый», посвященная Дню Победы.