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Мосгордума продлила время голосования на выборах мэра столицы
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Мосгордума продлила время голосования на выборах мэра столицы 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Мосгордума приняла законопроект о внесении изменений в избирательный кодекс Москвы, сообщается на сайте столичного заксобрания.
Как рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, депутаты внесли в законопроект 27 поправок, которые были одобрены 25 апреля. В документе предлагалось продлить время голосования в день выборов градоначальника с 20:00 до 22:00.
Помимо этого, поправки уменьшают количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы с 1% до 0,5%.
Столичный мэр Сергей Собянин 16 апреля внес в Мосгордуму законопроект о продлении голосования на выборах мэра до 22:00. В пояснительной записке отмечалось, что так смогут проголосовать москвичи, которые уехали за город.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.
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