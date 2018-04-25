Мосгордума продлила время голосования на выборах мэра столицы

Мосгордума приняла законопроект о внесении изменений в избирательный кодекс Москвы , сообщается на сайте столичного заксобрания.

Как рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов , депутаты внесли в законопроект 27 поправок, которые были одобрены 25 апреля. В документе предлагалось продлить время голосования в день выборов градоначальника с 20:00 до 22:00.

Помимо этого, поправки уменьшают количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы с 1% до 0,5%.

Столичный мэр Сергей Собянин 16 апреля внес в Мосгордуму законопроект о продлении голосования на выборах мэра до 22:00. В пояснительной записке отмечалось, что так смогут проголосовать москвичи, которые уехали за город.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.