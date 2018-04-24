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Между станциями метро «Таганская» и «Беговая» было прервано движение
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Между станциями метро «Таганская» и «Беговая» было прервано движение 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Движение поездов от станции «Таганская» до «Беговой» в московском метро было временно прервано.
Как сообщает Twitter столичной подземки, причиной этому стал инцидент с пассажиром: «На Таганско-Краснопресненской линии из-за инцидента с пассажиром нет движения поездов от Таганской до Беговой. В обратном направлении — с увеличенными интервалами. Приносим свои извинения». Подробной информации, раскрывающей подробности этого инцидента пока нет.
На данный момент известно, что движение на участке фиолетовой линии было возобновлено: «Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов от Таганской до Беговой восстановлено и осуществляется штатно».
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