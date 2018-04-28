Как будет организовано движение в Тамбове на майские праздники?

1 мая в Тамбове пройдут традиционные первомайские шествия. Из-за этого с 18.00 30 апреля и до окончания мероприятия 1 мая будет запрещена остановка и стоянка транспорта:

по улице Интернациональной, на участке от улицы Железнодорожной до Советской;на площади им. В. И. Ленина;по улице К. Маркса, на участке от улицы М. Горького до Октябрьской;по улице Советской, на участке от Комсомольской площади до улицы М. Горького;по улице Набережной, на участке от улицы Комсомольской до М. Горького;по улице М. Горького, на участке от улицы Набережной до К. Маркса;по улице Советской, на участке от бульвара Энтузиастов до Комсомольской площади;по улице Пролетарской, на участке от Комсомольской площади до улицы К. Маркса;по Моршанскому шоссе, на участке от улицы Монтажников до Комсомольской площади;по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области , на участке от улиув Интернациональной до дома №17 по улице М. Горького.

1 мая с 8.30 до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по улицам:

Интернациональной (от улицы Железнодорожной до Советской);Пролетарской (от улицы Коммунальной до М. Горького);Пролетарской (от Комсомольской площади до улицы К. Маркса);Советской (от бульвара Энтузиастов до улицы Комсомольской);М. Горького (от улицы Набережной до К. Маркса);по Моршанскому шоссе (от улицы Монтажников до Комсомольской площади);Куйбышева (от улицы Б. Васильева до Мичуринской);Пензенской (от улицы Советской до К. Маркса);Московской (от улицы Ст. Разина до Мичуринской);Мичуринской (от улицы К. Маркса до Московской);Ст. Разина (от Рассказовского шоссе до улицы Советской);Студенецкой (от улицы Советской до К. Маркса);Студенецкая Набережная (от улицы К. Маркса до Советской);Б. Фёдорова;Октябрьской, (от улицы К. Маркса до Советской);К. Маркса (от улицы М. Горького до Октябрьской);М. Горького (от улицы Советской до К. Маркса;по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до дома № 17 по улице М. Горького.

Кроме того, 1 мая временно изменятся схемы движения общественного транспорта. С 8.30 и до окончания мероприятий автобусы будут курсировать по измененной схеме, а троллейбусы начнут ездить с 13.00.