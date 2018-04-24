Где в Тамбове перекроют движение в День Победы?

В День Победы в Тамбове на площади Ленина состоится театральное представление и прохождение войск Тамбовского гарнизона. Репетиции праздничных мероприятий пройдут 25 и 27 апреля, а также 4 и 7 мая.

25 и 27 апреля и 4 мая с 7.00 до 12.30 будет запрещена остановка и движение транспорта:

на площади имени Ленина, на улице Интернациональной (от улицы Советской до улицы Карла Маркса).

В понедельник, 7 мая, с 7.00 до 12.30 будут запрещены проезд и парковка на улицах:

Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Базарной;Карла Маркса, на участке от улицы Октябрьской до улицы М. Горького;площади имени В. И. Ленина;

25 и 27 апреля, 4 и 7 мая с 7.30 до 12.30 будут установлены пешеходные перильные ограждения с нечётной стороны улицы Карла Маркса, в районе пересечения с улицей Интернациональной (от угла дома №143 по улице Карла Маркса до сквера имени В. С. Петрова).