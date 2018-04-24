Ещё
Где в Тамбове перекроют движение в День Победы?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Где в Тамбове перекроют движение в День Победы? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В День Победы в Тамбове на площади Ленина состоится театральное представление и прохождение войск Тамбовского гарнизона. Репетиции праздничных мероприятий пройдут 25 и 27 апреля, а также 4 и 7 мая.
25 и 27 апреля и 4 мая с 7.00 до 12.30 будет запрещена остановка и движение транспорта:
на площади имени Ленина, на улице Интернациональной (от улицы Советской до улицы Карла Маркса).
В понедельник, 7 мая, с 7.00 до 12.30 будут запрещены проезд и парковка на улицах:
Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Базарной;Карла Маркса, на участке от улицы Октябрьской до улицы М. Горького;площади имени В. И. Ленина;
25 и 27 апреля, 4 и 7 мая с 7.30 до 12.30 будут установлены пешеходные перильные ограждения с нечётной стороны улицы Карла Маркса, в районе пересечения с улицей Интернациональной (от угла дома №143 по улице Карла Маркса до сквера имени В. С. Петрова).
АиФ: последние новости
Во время репетиций военного парада ко Дню Победы перекроют центр Воронежа В Тамбове перекроют улицу Ленина 17 апреля Парки Белгорода обрабатывают от клещей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию150
Греф анонсировал «грандиозные изменения»186
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву39
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ86
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ132
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение