На майские праздники в Москве пройдет более 300 массовых мероприятий

В дни майских праздников москвичей ждет обширная культурная программа. Всего в столице с 1 по 10 мая пройдет более 300 концертов, акций памяти, выставок и спортивных программы. О программе майских праздников на заседании президиума правительства Москвы рассказал глава департамента культуры Александр Кибовский

Праздничные мероприятия пройдут на семи площадках в центре города, 27 — в парках, 11 — в округах столицы, а также 61 — в рамках фестиваля «Московская весна a cappella». Ожидается, что площадки посетят около 10 миллионов человек.

День весны и труда 1 мая на Красной площади состоится традиционное шествие профсоюзов и трудовых коллективов. Организаторы ожидают, что в шествии примут участие больше 100 тысяч человек, представляющих 2 700 коллективов московских предприятий и организаций.

В этот день в парках культуры и отдыха Москвы откроется летний сезон. Для горожан организуют концерты, творческие и спортивные мастер-классы, лектории, игровые программы и т.д.

День Победы Празднование Дня Победы в столице начнется уже 1 мая. В этот день пройдет традиционное собрание ветеранов в Большом театре. 3 мая в здании правительства Москвы на Новом Арбате для ветеранов состоится торжественный концерт.

6 мая на Поклонной горе состоится парад кадет «Не прервется связь поколений», в котором примут участие воспитанники кадетских классов московских школ.

8 мая горожане по традиции возложат венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Жукову.

Накануне Дня Победы, 8 мая с 19:00 до 22:00 на площади перед Храмом Христа Спасителя и на Поклонной горе пройдут вечерние концерты. Главным событием 9 мая станет военный парад на Красной площади. Он начнется в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести на праздничных площадках и в парках города.

"Бессмертный полк", концерты и салют Не менее важным событием станет шествие «Бессмертного полка» по Красной площади. В колонне пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны. Ожидается, что в шествии примут участие 700 тысяч человек. Сбор участников начнется с 13:00, а начало шествия — в 15:00.

По традиции, на Театральной площади для ветеранов организуют зоны отдыха. Здесь с 19:00 до 22:00 в сопровождении оркестра будут звучать песни военных лет, а также известные оперные арии. Праздничную программу организуют во всех округах города.

Концерты также пройдут на Белорусском (с 10:00 до 22:00), Казанском (с 10:00 до 17:00) и Рижском (с 08:00 до 09:30) вокзалах.

Праздничные программы организуют во всех административных округах города. Праздничные площадки начнут работать в 9:00. В 10:00 начнется трансляция парада в честь празднования Дня Победы. В 13:00 начнутся основные праздничные мероприятия. В 18:55 на всех площадках жители почтут память погибших минутой молчания. В 19:00 начнутся вечерние концерты, а в 22:00 над столице раздадутся залпы праздничного салюта. Его можно будет наблюдать на 33 площадках.

Программа в парках Ветеранов будут поздравлять в 27 парках культуры и отдыха. Для них будут играть духовые оркестры. Также горожанам покажут в парках фильмы о войне, театральные постановки.

Гости смогут поучаствовать в танцевальных программах. Ожидается, что столичные парки в этот день посетят 2 миллиона человек.

День Победы в библиотеках и музеях Праздничные программы для всех возрастов ко Дню Победы подготовили 130 культурных центров и 150 библиотек. Гостей ждут поэтические спектакли, акция «Голоса Победы», концерты и экскурсии по Москве.

9 мая военные музеи будут открыты для свободного посещения. Бесплатно можно будет попасть в: Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации и его филиалы; Музей Победы на Поклонной горе; Государственный музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 3; Музей Героев Советского Союза и России (улица Большая Черемушкинская, дом 24, корпус 3 Выставки С 1 по 21 мая на Арбате, Никитском, Гоголевском и Чистопрудном бульварах пройдут фотовыставки под открытым небом. Посетители увидят архивные фотографии военных лет, бытовые зарисовки и репортажные съемки, которые погрузят горожан и гостей столицы в атмосферу Великой Отечественной войны

Спортивные мероприятия В дни майских праздников в Москве пройдет 35 спортивных мероприятий. Среди них:

1–4 мая — Международные спортивные игры детей Городов–Героев (стадион «Москвич», Волгоградский проспект, дом 46/15, ЮВАО); 5 мая — праздник «Спортивная Москва салютует Великой Победе!» (СШОР «Москвич», Волгоградский проспект, дом 46/15, ЮВАО); 5 мая — «Московский мотофестиваль — 2018» (маршрут следования: проспект Академика Сахарова — Воробьёвы горы; ожидаемое число участников — 3 тысячи человек); 9 мая — «Кубок Победы» и эстафета «Серебряная Ладья» по академической гребле (Гребной канал в Крылатском, ЗАО); 12 мая — XI Георгиевские игры (стадион «Черемушки», улица Профсоюзная, дом 40-2, ЮЗАО).