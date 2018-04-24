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Мужчина погиб под поездом на станции метро «Баррикадная» в Москве
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Мужчина погиб под поездом на станции метро «Баррикадная» в Москве 

РИАМО 1 час назад
Мужчина погиб, спрыгнув под поезд на станции метро «Барикадная» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки, сообщил РИАМО во вторник руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
«В 15:40 на станции метро «Барикадная» произошел инцидент с пассажиром, в результате которого мужчина упал на жесткий путь под прибывающий поезд. В 15:43 было снято напряжение для извлечения потерпевшего. В 16:02 тело мужчины извлекли с путей и подали напряжение», — сказал Мышляев.
Он добавил, что сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который констатировал смерть мужчины с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью».
«Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. Сотрудники полиции запросили камеры видеонаблюдения, информация о произошедшем была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Данный инцидент на движение поездов не повлиял», — заключил Мышляев.
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