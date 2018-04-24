Мужчина погиб под поездом на станции метро «Баррикадная» в Москве

Мужчина погиб, спрыгнув под поезд на станции метро «Барикадная» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки, сообщил РИАМО во вторник руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев

«В 15:40 на станции метро «Барикадная» произошел инцидент с пассажиром, в результате которого мужчина упал на жесткий путь под прибывающий поезд. В 15:43 было снято напряжение для извлечения потерпевшего. В 16:02 тело мужчины извлекли с путей и подали напряжение», — сказал Мышляев.

Он добавил, что сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который констатировал смерть мужчины с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью».