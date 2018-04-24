На майские праздники в Москве пройдет более 300 массовых мероприятий

Более 300 массовых мероприятий пройдет в столице во время майских праздников. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, передает агентство «Москва».

"Майские праздники традиционно являются самыми любимыми, самыми посещаемыми москвичами и гостями столицы. В Москве пройдет более 300 различных мероприятий во всех округах, районах города", -сказал он.

Кибовский уточнил, что всего на майские праздники в столице предусмотрено 163 концертные программы, 35 спортивно-массовых мероприятия, 30 крупных выставочных проектов, 27 акций памяти и 1 тысяча 633 творческих мастер-классов и интерактивных программ.