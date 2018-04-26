Префект ТиНАО обсудил с жителями вопросы развития поселения Кленовское

Префект Троицкого и Новомосковского административных округов Дмитрий Набокин провел встречу с жителями поселения Кленовское в Доме культуры «Кленово».

К встрече администрация поселения подготовила видеопрезентацию о том, как меняется поселение за последние годы. Кленовское — самое большое по площади муниципальное образование ТиНАО, при этом наименее населенное. На более чем 11 тысячах гектарах территории проживают чуть более четырех тысяч человек. Стратегия префектуры и администрации такова, чтобы поселение и дальше оставалось преимущественно реакреационной территорией без многоэтажной застройки. Однако сюда планируется привлекать многочисленных гостей. Уже второй год в Кленовском проводятся всероссийские соревнования по триатлону, а также этап шоссейных велогонок. А после недавней реконструкции лыжной трассы поселение готово принимать соревнования по биатлону и лыжным гонкам самого высокого уровня.

В адрес префектуры и местной администрации от жителей прозвучали слова благодарности за организацию уличного освещения в селе Кленово, помощь в газификации деревни Киселево, но вопросов, которые только предстоит решить, тоже было предостаточно. Например, жители интересовались, будет ли реконструкция Варшавского шоссе.

Дмитрий Набокин рассказал, что это шоссе последним поступило в юрисдикцию Москвы . Сейчас ведутся мероприятия, связанные с расширением дороги в некоторых местах.

— Проектируется также освещение, но на всем протяжении трассы оно будет сделано только к 2020 году. Однако в местах пересечения дорог, на поворотах к населенным пунктам, у пешеходных переходов освещение сделают локально гораздо быстрее.