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Префект ТиНАО обсудил с жителями вопросы развития поселения Кленовское
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Префект ТиНАО обсудил с жителями вопросы развития поселения Кленовское 

Префектура ТиНАО города Москвы 32 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин. Фото: Виктор Хабаров
Префект Троицкого и Новомосковского административных округов Дмитрий Набокин провел встречу с жителями поселения Кленовское в Доме культуры «Кленово».
К встрече администрация поселения подготовила видеопрезентацию о том, как меняется поселение за последние годы. Кленовское — самое большое по площади муниципальное образование ТиНАО, при этом наименее населенное. На более чем 11 тысячах гектарах территории проживают чуть более четырех тысяч человек. Стратегия префектуры и администрации такова, чтобы поселение и дальше оставалось преимущественно реакреационной территорией без многоэтажной застройки. Однако сюда планируется привлекать многочисленных гостей. Уже второй год в Кленовском проводятся всероссийские соревнования по триатлону, а также этап шоссейных велогонок. А после недавней реконструкции лыжной трассы поселение готово принимать соревнования по биатлону и лыжным гонкам самого высокого уровня.
В адрес префектуры и местной администрации от жителей прозвучали слова благодарности за организацию уличного освещения в селе Кленово, помощь в газификации деревни Киселево, но вопросов, которые только предстоит решить, тоже было предостаточно. Например, жители интересовались, будет ли реконструкция Варшавского шоссе.
Дмитрий Набокин рассказал, что это шоссе последним поступило в юрисдикцию Москвы. Сейчас ведутся мероприятия, связанные с расширением дороги в некоторых местах.
— Проектируется также освещение, но на всем протяжении трассы оно будет сделано только к 2020 году. Однако в местах пересечения дорог, на поворотах к населенным пунктам, у пешеходных переходов освещение сделают локально гораздо быстрее.
Отвечая на вопрос Надежды Лазаревой о благоустройстве исторического парка усадьбы Кленово, префект дал поручение главе администрации Аллаудину Чегаеву собрать пожелания жителей, и пообещал в бюджет следующего года запланировать средства на реализацию этого проекта.
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