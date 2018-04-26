Ещё
IV Международный фестиваль фейерверков пройдет на юге Москвы 18 и 19 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

IV Международный фестиваль фейерверков пройдет на юге Москвы 18 и 19 августа 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Старт мероприятия назначен на 21:00.
18 и 19 августа на юге столицы в Братеевском каскадном парке пройдет Международный фестиваль фейерверков. Отмечается, что в Москве он будет проходить уже в четвертый раз. Гости фестиваля смогут увидеть десятки тысяч необыкновенных залпов и почувствовать, будто попали в сказку.
На фестивале свое «зажигательное» искусство продемонстрируют команды со всего мира — из Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Андорры, Словакии, Великобритании и США. В каждый из двух дней можно будет увидеть выступление 4 разных групп.
Старт мероприятия назначен на 21:00. Предполагается, что оно продлится до 22:45 по московскому времени. На выступление каждой команде отводится в среднем по 12 минут.
В 2018 году фестиваль будет посвящен добрым делам и волонтерской деятельности. Часть средств от продажи билетов планируется передать в благотворительные фонды.
Точную программу выступлений можно будет найти накануне старта фестиваля на его сайте. Билеты можно приобрести там же.
В 2017 году световое шоу на III Международном фестивале фейерверков посмотрели более 700 тысяч человек, это было одно из крупнейших мероприятий в столице, которые проводились на одной площадке. Его темой стало 870-летие города, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Победные залпы: Более 30 столичных площадок запустят праздничные салюты и фейерверки 9 мая  В Москве прошел VIII Фестиваль школьных хоров
Что ждет этим летом посетителей городских парков
Вечерняя Москва: последние новости
Суд оштрафовал столичное кафе из-за сильного запаха шаурмы Стартовало строительство новой станции Большой кольцевой линии Санитары реки чистят русло от мусора и масляных пятен
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе307
Китай заявил о готовности к торговой войне с США161
В провале Су-57 обвинили F-35797
В Москве горит торговый центр13
В Москве горит торговый центр81
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
01:39
Сан-Франциско 2.0: США ворвались в генконсульство РФ
В мире Статьи
25:18
Новая угроза: как Америка подкосит рубль
Экономика Статьи
03:16
В провале Су-57 обвинили F-35
Армия Оружие
00:44
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе
Конфликты В мире
25:18
Рубль серьезно ослабеет
Экономика Рынки
01:18
В Москве горит торговый центр
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение