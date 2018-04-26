IV Международный фестиваль фейерверков пройдет на юге Москвы 18 и 19 августа

Старт мероприятия назначен на 21:00.

18 и 19 августа на юге столицы в Братеевском каскадном парке пройдет Международный фестиваль фейерверков. Отмечается, что в Москве он будет проходить уже в четвертый раз. Гости фестиваля смогут увидеть десятки тысяч необыкновенных залпов и почувствовать, будто попали в сказку.

Германии, Греции, Болгарии, Андорры, Словакии, Великобритании и На фестивале свое «зажигательное» искусство продемонстрируют команды со всего мира — из Австрии США . В каждый из двух дней можно будет увидеть выступление 4 разных групп.

Старт мероприятия назначен на 21:00. Предполагается, что оно продлится до 22:45 по московскому времени. На выступление каждой команде отводится в среднем по 12 минут.

В 2018 году фестиваль будет посвящен добрым делам и волонтерской деятельности. Часть средств от продажи билетов планируется передать в благотворительные фонды.

Точную программу выступлений можно будет найти накануне старта фестиваля на его сайте. Билеты можно приобрести там же.

В 2017 году световое шоу на III Международном фестивале фейерверков посмотрели более 700 тысяч человек, это было одно из крупнейших мероприятий в столице, которые проводились на одной площадке. Его темой стало 870-летие города, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы

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