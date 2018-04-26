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Москвичи выберут название для 15-й ветки столичного метро
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Москвичи выберут название для 15-й ветки столичного метро 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Москва, 26 апреля. Название для розовой ветки московского метрополитена выберут участники проекта «Активный гражданин».
Кожуховская линия московского метро станет 15-й по счету. Она станет одной из самых длинных линий среди строящихся на данный момент в столице, сообщает пресс-служба проекта. Отмечается, что открытия новой ветки ждут более миллиона москвичей — она соединит несколько районов с центром города.
«По решению активных граждан на карте метрополитена новую линию на карте обозначат розовым цветом. За это высказались 71,15% участников голосования», — говорится в сообщении.
Участникам проекта предлагается проголосовать за название 15-й ветки столичного метро, предложить свой вариант или же предоставить право выбора специалистам, сообщает «Вечерняя Москва».
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