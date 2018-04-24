Участок ТПК построят между станциями «Хорошевская» и «Можайская»

По итогам заседания градостроительно-земельной комиссии Москвы специалисты приняли решение о строительстве западного участка Третьего пересадочного контура (ТПК), который пройдет от станции «Хорошевская» до станции «Можайская».

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении в аренду ГУП «Московский метрополитен» земельного участка площадью 0,581 га для строительства западного участка ТПК метрополитена сроком на шесть лет, — отметили в пресс-службе ведомства.

Также департамент в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит ГУП «Московский метрополитен» осуществить строительство западного участка ТПК метро.

Строительство будет проходить в рамках реализации государственной программы Москвы «Развитие транспортной системы» и «Адресной инвестиционной программы». (то)